Adsp, Masucci (Fit-Cisl Lazio): “Avvio percorso per Hub ottima notizia” • Terzo Binario News

“Torniamo a proporre una cabina di regia per anticipare i fabbisogni”

“L’avvio di un percorso per realizzare l’Hub Formativo dei Porti di Roma e del Lazio è un’ottima notizia, che rappresenta di fatto la realizzazione di una proposta che abbiamo avanzato a partire dal 2019, nel corso del Convegno ‘Quale sviluppo per il sistema portuale di Civitavecchia’: la costituzione di una cabina di regia tra Adsp, sindacato e associazioni datoriali e istituzioni locali, che sia utile ad anticipare i bisogni formativi, a individuare le nuove competenze e a recuperare i deficit occupazionali. Innovazioni quali la blockchain, la cybersecurity, l’intelligenza artificiale e la realtà aumentata si stanno concentrando sul settore dei porti: da tempo sosteniamo la necessità di orientare l’offerta didattica di Istituti professionali locali e Atenei verso le nuove esigenze professionali richieste dalla sperimentazione tecnologica e dalla transizione digitale. Siamo convinti del fatto che l’iniziativa intrapresa sia fondamentale e rappresenti una grande opportunità per molte persone, e siamo pronti a dare il nostro contributo”.

Questo quanto si legge in una nota del segretario generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci, in cui si aggiunge che “come abbiamo recentemente evidenziato, nel 2024 il 40 per cento delle imprese logistiche lamentava difficoltà nel reperire tecnici qualificati: è dunque necessario investire nella formazione di professionalità specializzate nei flussi intermodali, nella digitalizzazione e nell’intermodalità.

Attraverso uno sforzo comune da parte di tutti, le preoccupazioni legate alla digitalizzazione possono essere tramutate in opportunità e si può assistere a un importante processo di riqualificazione del settore e dell’occupazione: vanno in questa direzione alcuni accordi che abbiamo recentemente sottoscritto anche con Confetra e Unindustria. Una pianificazione di ampio respiro, improntata all’intermodalità, e sostenuta da un personale formato e adeguatamente preparato possono rappresentare un importante volano non soltanto per l’occupazione, ma per il sostegno all’export regionale e per la competitività stessa del territorio laziale”.