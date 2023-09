Ztl del Centro storico "spietata" a Cerveteri: 493 multe in un mese • Terzo Binario News

Il dato si riferisce solamente al mese di luglio

Una strage di verbali. È quella fatta dalla telecamera della Zona a Traffico Limitato del Centro Storico di Cerveteri, che nel solo mese di Luglio ha elevato 493 verbali ad altrettanti trasgressori che in barba all’ordinanza sindacale e al divieto imposto dal pannello luminoso, hanno ugualmente superato la soglia del varco pur non avendone diritto.

Una lezione severa dunque quella inflitta dalla Polizia Locale di Cerveteri ai trasgressori della Zona a Traffico Limitato di Cerveteri: la telecamera posta all’interno del borgo non perdona e le multe le fa veramente.

Questo dato però non è solamente un numero di multe e di futuri ricavi del Comune di Cerveteri derivanti dal loro pagamento, ma rappresenta anche una certezza per i cittadini residenti nel Centro Storico Etrusco, che da tempo chiedevano una diversa regolamentazione del traffico in particolar modo nelle ore notturne.

Sicuramente, l’elevato numero di sanzioni elevate, nonostante l’insegna luminosa indicasse chiaramente l’entrata in funzione delle telecamere, farà in modo che la prossima volta gli automobilisti non autorizzati al transito stiano più attenti.