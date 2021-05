Zps a Civitavecchia, mozione dell'opposizione per il retroporto - Terzo Binario News

Mozione di Pd e Tarantino

“Attivarsi celermente per promuovere un incontro ai fini della definizione della procedura da seguire per l’approvazione di un nuovo Piano attuativo del Comparti 1 e 2 “Zephiro” che, come risulta dalla recente comunicazione del 14 aprile u.s., l’AdSP intende presentare quanto prima;

ad istituire una cabina di regia tecnica che possa, più in generale, valutare la più ampia utilizzazione delle aree retroportuali, con particolare riferimento a quelle di proprietà pubblica, ai fini di consentire il più celere insediamento di operatori economici interessati alla migliore e più conveniente filiera logistica nel perseguimento di una zona a “burocrazia zero” secondo i dettami della costituenda Zona Logistica Semplificata”.

Questa la sintesi della mozione presentata dai consiglieri comunali PIENDIBENE, DE ANGELIS, DI GENNARO, SCILIPOTI, TARANTINO.

“Un elemento imprescindibile per l’incremento dei traffici del nostro scalo è costituito dalla necessità di incentivare l’insediamento di imprese e di operatori economici che sul nostro territorio possano garantire un equilibrio tra le merci in arrivo per le esigenze della Capitale e quelle in partenza prodotte o stoccate in ambito retroportuale; che l’approvazione della delibera Regionale di Zona Logistica Semplificata (Zls), corredata dal relativo Piano di Sviluppo Strategico relativo alle aree portuali di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, persegue l’obiettivo di creare le migliori condizioni per attrarre nuovi investimenti e contribuire alla competitività, alla crescita economica e all’incremento dei livelli occupazionali nell’intero sistema dei porti commerciali della Regione Lazio, puntando principalmente sulla semplificazione amministrativa in favore delle imprese come misura chiave per favorire lo sviluppo economico, con tempi ridotti e certi per ottenere autorizzazioni e nulla osta, esenzioni e agevolazioni fiscali, oltre che doganali;

che allo stato attuale i beni immobili sopra indicati, secondo l’attuale PRG, hanno prevalentemente una destinazione d’uso “seminativo” (agricolo) e che sarebbe invece assolutamente necessario poter disporre di terreni immediatamente disponibili per candidare il nostro retroterra all’insediamento di imprese interessate a trarre vantaggio da una agevolazione logistica che possa abbattere i tempi di spedizione delle merci ed i costi legati ai trasporti;

che la forte competizione tra gli scali portuali, non solo nazionali, resa ancor più aggressiva dalla necessità di una repentina ripresa dopo la crisi pandemica, conferisce un valore strategico alla tempistica di offerta delle migliori condizioni in favore degli operatori economici che sono interessati a fare impresa”.