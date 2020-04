Zozzoni in giro per Civitavecchia: Fare Verde mostra le mascherine gettate a terra - Terzo Binario News

Fare Verde Gruppo di Civitavecchia ha ricevuto delle segnalazioni di abbandoni per strada di guanti e mascherine chirurgiche che, con l’imminente inizio della fase 2, prevede la riapertura di aziende e uffici, ricorda a tutta la cittadinanza che in un momento difficile e di emergenza come quello che stiamo vivendo, gettare i citati dispositivi a terra è poco igienico ed è un gesto di inciviltà nei confronti del prossimo e del Pianeta.

Per quanto riguarda lo smaltimento dei suddetti presidi, le indicazioni dell’Istituto Superiore di sanità e del comune di Civitavecchia prevedono che i rifiuti in questione dovranno essere conferiti nella raccolta indifferenziata.

Cari cittadini, facciamo maggiore attenzione alle nostre azioni perché gli errori di oggi li pagheremo domani. Aiutiamo la natura e facciamo in modo che l’inciviltà non resista al coronavirus.

Associazione ambientalista FARE VERDE ONLUS – Gruppo locale di Civitavecchia