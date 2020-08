Zozzoni all'area sacra di Pyrgi: monnezza lasciata nel sito archeologico - Terzo Binario News

Un cumulo di rifiuti è stato abbandonato nell’area archeologica della sacra Pyrgi. Una quantità enorme di plastica e immondizia abbandonate fra le antiche vestigia. La foto ha fatto il giro dei social, suscitando l’indignazione generale.

Non solo: si chiede l’intervento del comune e della Polizia Locale.

“Vergogna, vergogna, vergogna, l’area sacra di Pyrgi, trattata come cesso, discarica, latrina, me**a che puzza. Le persone sono incivili, le amministrazioni e i governi sono quello che sono ma basta co sta storia della cultura, non esiste rispetto delle persone, immaginiamo le pietre. Rimettiamoci sopra la terra, con le patate e i contadini, sarà più produttivo e meno falso”