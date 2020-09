Zozzoni a Cerveteri, una cittadina esasperata: "Buttano persino dati personali" - Terzo Binario News

Periodo difficile a Cerveteri, per i rifiuti abbandonati sia nel centro che nelle frazioni ceriti. in zona Zambra, dove predomina la campagna, l’abbandono dei rifiuti è pratica purtroppo consueta, solo che talvolta gli zozzoni non sono così accorti e gettano persino dati personali che consentono di risalire a chi non ha avuto rispetto dell’ambiente.

Così come capitato a chi ha gettato i rifiuti in via dei Montarozzi e segnalato in un gruppo social.

“Grazie allo zozzone, il cui nome è scritto perché ho aperto la busta e all’interno c’era un avviso di raccomandata, adesso corrisponde a qualcuno. Tutto ciò in via dei Montarozzi”.