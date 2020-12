Zona rossa da oggi: cosa si può fare, i divieti - Terzo Binario News

Da oggi – giovedì 31 dicembre – al 6 gennaio (a eccezione di lunedì 4, che sarà zona zona arancione) l’Italia torna in zona rossa. Pertanto, sono vietati gli spostamenti eccetto quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Tornano così in vigore i divieti previsti dal “decreto Natale“.

Italia in zona rossa: gli spostamenti

È consentito a un massimo di due persone, dalle 5 alle 22, di raggiungere una sola abitazione al giorno all’interno della propria regione (i figli minori di 14 anni, le persone con disabilità e conviventi non autosufficienti sono esclusi dal conteggio). Servirà l’autocertificazione. Nella notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio il divieto di uscita sarà fino alle 7.

Italia in zona rossa: negozi aperti e chiusi

Restano aperti alimentari, farmacie, parafarmacie, tabaccai, edicole, librerie, parrucchieri, lavanderie, negozi di elettronica, computer, apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni, benzinai, barbieri, negozi che vendono prodotti e alimenti per animali domestici, ferramenta. Chiusi negozi di abbigliamento, gioiellerie, centri estetici, centri commerciali (ad esclusione degli esercizi consentiti). Chiusi bar e ristoranti, ma sarà consentito prendere cibo da asporto; prevista la consegna a domicilio dalle 5 alle 22.

Italia in zona rossa: attività motoria e sportiva

Ok all’attività motoria all’aperto, in forma individuale e senza uscire dal proprio Comune: sempre tra le 5 e le 22. Da specificare che l’attività motoria può essere fatta soltanto nei pressi della propria abitazione (con la mascherina), mentre l’attività sportiva può essere svolta anche in zone diverse da quella della propria abitazione (senza mascherina). Divieto per le attività nei centri sportivi pure in forma individuale. Stesso dicasi per le attività in palestra, piscina, terme e centri benessere.