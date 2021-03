Zona rossa a Ladispoli, cosa fare e cosa no - Terzo Binario News

Grando firma l’ordinanza in cui limita alcune attività

“Ho da poco firmato un’ordinanza sindacale con la quale vengono introdotte e confermate alcune disposizioni in merito al regime di “zona rossa” nella nostra città.

Nello specifico, come già anticipato, a partire da oggi:

1) Sono sospesi i provvedimenti riguardanti l’applicazione della tariffazione della sosta all’interno degli appositi stalli di colore blu presenti su tutto il territorio comunale, nonché le altre limitazioni in termini di tempo e orario (cosiddette zone a disco orario).

2) Viene confermato il contenuto dell’ordinanza sindacale n.39/2020, ancora vigente, in base alla quale:-dal lunedì alla domenica e nella fascia oraria ricompresa tra le ore 9:00 e le ore 17:00, i soli cittadini di Ladispoli che presentano grave disabilità intellettiva, disturbi dello spettro autistico e problematiche psichiatriche e comportamentali ad elevata necessità di supporto, accompagnati da persone facenti parte del proprio nucleo familiare o dai caregiver, potranno recarsi presso il Parco pubblico situato all’interno del Bosco di Palo e presso il lungomare più vicino alla propria abitazione;

-le uscite avverranno solo se strettamente necessario, con divieto di assembramento e rispettando le regole di distanziamento sociale dalle persone che non appartengono al proprio nucleo familiare per prevenire il rischio di contagio. L’esigenza di uscire deve essere autocertificata come da disposizioni vigenti in materia;

-è consigliabile che l’accompagnatore sia munito di altra documentazione, come il certificato attestante la condizione di disabilità rilasciato dal proprio medico curante o dalla struttura che segue l’assistito;-all’interno del Bosco di Palo dovranno essere rispettate le regole previste per la tutela dell’area protetta, così come indicate nell’apposita cartellonistica.

3) Viene disposta la chiusura dei parchi e dei giardini pubblici o ad uso pubblico recintati e dei campi sportivi all’aperto. In tutti i parchi o giardini pubblici o ad uso pubblico non recintati è vietato l’utilizzo delle attrezzature di gioco per bambini ed è altresì vietato sostare nelle stesse.

4) È consentito condurre gli animali domestici in prossimità della propria abitazione e all’interno delle aree di sgambamento dedicate, per il tempo strettamente necessario e nel rispetto del distanziamento sociale, con divieto di assembramento.

5) È consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale, compresa la pesca e gli sport acquatici, nel rispetto del distanziamento sociale.

Comunico inoltre che il centro servizi di via degli Aironi resterà aperto. Invito tutti a limitare i conferimenti ai casi strettamente necessari e indifferibili”.

Alessandro Grando