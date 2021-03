Zona Rossa a Cerveteri, Pascucci: "Ecco cosa cambia" - Terzo Binario News

Chiusa l’isola ecologica, trasformato il tpl

“Si rende noto che a seguito dell’istituzione della zona rossa nelle azioni di prevenzione alla diffusione del COVID-19 anche il servizio di igiene urbana subirà delle modifiche.

Sono garantite tutte le attività di raccolta dei rifiuti porta a porta, spazzamento e pulizia delle strade.

Sarà invece chiuso il Centro di Raccolta Comunale in Via Settevene Palo Nuova ed è sospesa la consegna dei mastelli per la raccolta differenziata presso l’Eco Sportello.

ATTENZIONE: gli utenti che avevano appuntamento per questa settimana, saranno ricontattati per fissare una nuova data.

Per quanto riguarda il Trasporto Pubblico Locale, a partire sempre da domani, lunedì 15 marzo sono sospese tutte le deviazioni scolastiche, i collegamenti con il Comune di Bracciano e i collegamenti con la Necropoli Etrusca della Banditaccia”.

Alessio Pascucci