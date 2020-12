Zona arancione oggi: cosa si può fare, cosa non si può fare - Terzo Binario News

Da lunedì 28 a mercoledì 30 dicembre l’Italia torna zona arancione. Colore che ci sarà anche il 4 gennaio. Cambiano quindi le regole rispetto ai giorni in zona rossa.

Zona arancione: gli spostamenti

In questi giorni, quindi, ci si può spostare liberamente all’interno dei Comuni, nella fascia oraria 5-22. Pertanto, sarà possibile andare a trovare amici e parenti entro questi orari. Sarà concesso, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, anche in un Comune diverso dal proprio ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. Sarà possibile spostarsi, anche tra Comuni di aree differenti, per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé.

Negozi aperti, bar e ristoranti chiusi

I negozi saranno aperti, bar e i ristoranti che resteranno chiusi: per riaprire dovranno attendere il 7 gennaio. Ok al servizio di asporto, dalle 5 alle 22 e la consegna a domicilio. Le attività commerciali al dettaglio potranno essere svolte a patto che vengano assicurati il distanziamento sociale e gli ingressi dilazionati. Inoltre si potrà sostare solo per il tempo necessario all’acquisto dei beni.

Funzioni religiose e attività motorie

Sarà consentito andare in chiesa, dalle 5 alle 22, e assistere alle funzioni religiose. Ok a passeggiate e attività motorie, sempre dalle 5 alle 22. Ci si potrà recare in parchi e giardini pubblici del proprio Comune. In assenza di questi, sarà possibile muoversi verso aree verdi in un Comune vicino casa, salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali. Ovviamente, resterà il divieto di assembramento. Sarà possibile spostarsi anche tra aree territoriali diverse per partecipare a funerali di parenti stretti e di un unico parente rimasto, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza