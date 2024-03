Zona a 30km-h a Fiumicino, la Onorati: "Limite necessario per le strade ammalorate" • Terzo Binario News

Emessa Ordinanza per istituire temporaneo limite di velocità di 30km/h e segnaletica strada dissestata, sulle seguenti strade – Via dell’Olivetello – Via di Campo Salino – Via della Muratella (tratto da Via della Trigolana a Via G. Montanari) – Via Rospigliosi – Via S. Carlo a Palidoro (tratto da Via Tre Denari a Via Serrenti).

“La provvisoria istituzione del limite di velocità di 30 Km/h si è resa necessaria a tutela della pubblica incolumità, considerato l’avanzato stato di degrado delle strade in oggetto e per le quali sono in programma i lavori di rifacimento del manto stradale. Per poter mettere in atto tale intervento è necessario prima reperire le risorse utili per intervenire e, dopo 10 anni di trascuratezza ed incuria, la situazione in alcuni punti è piuttosto drammatica, con importanti rischi per la sicurezza dei cittadini che vi transitano. – ha dichiarato l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati – La pavimentazione stradale risente della vetustà della stessa e dell’incremento di traffico veicolare degli ultimi anni, pertanto gli interventi di manutenzione ordinaria non riescono a completare le necessità manutentive di alcuni tratti. Il limite temporaneo dei 30 km/h e’ stato quindi disposto per mettere in sicurezza le strade ammalorate, in attesa dei lavori di manutenzione straordinaria e per preservare l’incolumità di chi vi transita.” ha concluso l’Assessore.

A seguire ordinanza completa:

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=26268589&DOCORE_versione=1&FNSTR=TBXYAU_GBRHUKF_1525260083677017821246291229207436.YFG&DB_NAME=fiumil&ContestoChk=ME