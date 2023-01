Zona 167 Santa Severa, prosegue l'acquisto delle case nella frazione di Santa Marinella • Terzo Binario News

Sono stati predisposti solo nella giornata odierna, ulteriori cinque atti di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per gli abitanti della zona 167 di Santa Severa.

“Prosegue senza sosta il lavoro dell’amministrazione verso i cittadini residenti in questa zona della nostra frazione – spiega il sindaco Pietro Tidei -, ai quali dopo ben 30 anni sono stati tolti tutti i vincoli che non consentivano di poter procedere all’acquisto a pieno titolo della propria abitazione. Si tratta di un lavoro che è stato intrapreso con la disponibilità della Regione e che oggi si concretizza in una iniziativa a totale in favore dei residenti del Piano di zona 167. L’iter, infatti, consente ai cittadini di firmare con il Comune e presso un notaio l’atto che li rende formalmente proprietari delle loro abitazioni”.

“Un risultato importantissimo, che sta riguardando sempre più un numero crescente di abitanti di questa area. Inoltre, dalla stipula degli atti notarili, con i quali si acquista il diritto di proprietà- conclude il primo cittadino -, il Comune incasserà anche delle somme che in parte verranno inviate come da accordi alla Regione, e che potranno essere utilizzate per realizzare ulteriori opere di urbanizzazione”.