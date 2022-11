Zito a Paolacci: "Sì al Carnevale di Cerveteri ma nel centro storico" • Terzo Binario News

“Bene la proposta del Cons. Paolacci di lanciare il Carnevale di Cerveteri – annuncia il Segretario Dem, Giuseppe Zito – ma non sul Lungomare bensì nel centro storico.

Una settimana di festeggiamenti fatta di degustazioni, menù a tema e, ovviamente dalla tradizionale sfilata per ravvivare una stagione commercialmente debole.”

Con queste parole l’ex Vicesindaco e attuale delegato del Sindaco al rilancio del Centro Storico replica al Cons. Paolacci: “Il centro storico deve tornare ad essere un luogo vissuto, i commercianti hanno bisogno di stimoli ed eventi come questi servono a sostenere le attività commerciali – prosegue Zito – dobbiamo convincere gli imprenditori ad investire nel centro storico e possiamo farlo solo se abbiamo un vero e proprio piano di sviluppo!”

Sulla progettualità si spinge oltre il segretario del PD: “È necessario fare un patto per il centro storico in cui l’amministrazione comunale si impegna a programmare le infrastrutture e gli investimenti necessari per dare al nostro borgo i servizi mancanti. Dall’altra bisognerà ritrovare un’identità condivisa e una visione comune del nostro centro storico – conclude Zito – per questo motivo sto lavorando ad un documento da condividere con il Sindaco sul quale aprire un ampio confronto con tutti gli stakeholders coinvolti in questo processo.”

Ufficio Stampa PD Cerveteri