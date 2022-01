“Le attività scolastiche non vanno sostituite dalla DAD quando bambini e ragazzi sono vaccinati e non ci sono sintomi. Su questo c’è bisogno di un intervento chiaro a tutela della famiglia e della scuola. Si può combattere il COVID e semplificare la vita alle persone con regole chiare”. Lo ha dichiarato Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio in un post su twitter

