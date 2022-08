Zen e Ben non meritano di stare ancora in canile: sono adorabili e adottabili • Terzo Binario News

Zen e Ben non meritano di stare ancora in canile: sono adorabili e adottabili

Lo abbiamo chiamato ZEN perché la prima volta che lo abbiamo incontrato ci siamo trovate davanti un cane che, malgrado la sua vita fosse stata completamente stravolta dal vile abbandono e nonostante il contesto caotico del canile lui rimaneva sereno, apparentemente tranquillo.

E col tempo Zen non ha cambiato di molto il suo atteggiamento, se non diamo importanza a quel velo di tristezza e a QUELLA PUNGENTE RASSEGNAZIONE che ormai lo sta fiaccando nel corpo e nell’anima. Foto grande.

Zen adora il contatto, e se lo gusta appieno avido di quelle carezze che forse mai prima gli sono state elargite, e allora tu che sei li con lui vorresti poter restiituirgli in un solo minuto tutto l’amore e la vita che gli e’ stata in passato negata e che in un certo senso gli viene ancora negata.

Non conosce molto il guinzaglio ma affronta piccole passeggiate con la pettorina senza particolari incertezze; Da testare con gli altri cani e con i gatti, anche se, da quello che abbiamo potuto vedere, non dovrebbe avere problemi.

Sebbene sia un cane adulto che forse non ha molta esperienza, chi lo adotterà avrà il privilegio di accompagnarlo alla scoperta del mondo e vederlo meravigliarsi di fronte alle novità che gli si presenteranno perche’ Zen è un cane che si approccia alle cose in maniera sempre positiva.

Si trova in provincia di Roma, verrà affidato in centro e nord Italia, chippato, castrato e vaccinato, a chi si sarà disposto a mantenere nel tempo i rapporti con le volontarie che lo stanno seguendo, previo iter preaffido e solo come vero e proprio membro della famiglia.

PER INFO E CONTATTI GIOVANNA RICCARDELLI 329/2421255 anche whatsapp.

Ecco qui Ben

BEN come mai non ha ancora trovato una casa?A volte succedono cose veramente inspiegabili : BEN è un bel cagnolino dolcissimo, di taglia media

buono e gentile. PERCHE’ E’ ANCORA IN CANILE? Mi chiamo BEN, sono nato l’ 1.1.2013. Ho passato gran parte della mia vita in canile ma questo non ha cambiato il mio carattere gentile e dolce.

Sono un cagnolino di taglia media molto buono e spero che sia arrivato anche per me il momento di avere una famiglia che mi ami e una casa, per sempre.

SONO ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA