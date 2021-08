Yacht in fiamme a Montalto, salvati in sette - Terzo Binario News

Barca affondata, indagini della Guardia Costiera

Oggi a bordo di uno yacht di 25 metri con 7 persone a circa 7 miglia a largo della costa di Tarquinia, partito da Porto Ercole e diretto a Ischia, si è sviluppato un incendio nella sala macchine che ha successivamente interessato il resto dell’unità.

Ricevuta la segnalazione tramite il numero di emergenza in mare 1530, la Sala Operativa del 3° M.R.S.C. disponeva immediatamente l’intervento dei dipendenti mezzi: due Motovedette CP 284 e CP 305 da Civitavecchia, il battello pneumatico L 25 da Montalto di Castro oltre alla Motobarca dei Vigili de Fuoco di Civitavecchia VF 1086.

I mezzi di soccorso giunti sul posto traevano in salvo i 7 occupanti e accertato l’ottimo stato di salute li trasportavano in sicurezza nel porticciolo di Marina di Montalto.

A seguito degli ingenti danni che hanno interessato l’intera l’imbarcazione, alle ore 16.09 affondava. Sono tutt’ora in corso operazioni di monitoraggio nella zona dell’affondamento al fine di verificare eventuali sversamenti di idrocarburi. Sono in corso ulteriori indagini al fine di accertare le cause del sinistro.