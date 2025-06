Yacht da 12 milioni di euro sequestrato a Civitavecchia • Terzo Binario News

Operazione del Roan della Finanza e dell’Agenzia delle Dogane

Il sequestro penale dello yacht è stato eseguito, in data 4 giugno u.s., nel Porto Storico di Civitavecchia, dove il panfilo è ormeggiato già da diversi mesi, come disposto dalla locale Procura della Repubblica ed eseguito dalle Fiamme Gialle aeronavali della Stazione Navale di Civitavecchia, unitamente al personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Le accurate indagini, eseguite sotto il costante coordinamento del Procuratore Capo della Repubblica di Civitavecchia – Dott. Liguori Alberto – e coadiuvate dal Sostituto Procuratore della Repubblica, Dott.ssa Zavatto Valentina, hanno consentito di accertare che la lussuosa nave da diporto, formalmente registrata in uno Stato extra-UE, è stata pienamente utilizzata nelle acque comunitarie per le finalità tipiche del diporto nautico, quindi goduta per le esigenze personali dei proprietari, senza che fossero stati assolti i previsti obblighi doganali relativi all’importazione definitiva.