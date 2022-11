XI Premio Letterario Nazionale “Città di Ladispoli”, decise le cinquine dei finalisti • Terzo Binario News

Anche quest’anno è arrivato il momento più difficile per la giuria dell’XIª edizione del Premio Letterario Nazionale “Città di Ladispoli”.

“Dopo aver letto, ed essere entrati nelle storie, esserci appassionati ai personaggi, fatto mattina per discutere sulle opere che ci sono sembrate le migliori è arrivato per noi il momento come in tutte le competizioni di dover scegliere chi merita di vincere.

Per i giurati la selezione delle opere è stata difficile e anche dolorosa, tutti – sottolinea il presidente di giuria, Francesca Lazzeri – avrebbero meritato il massimo riconoscimento, e ci fa piacere, inoltre, sottolineare soprattutto l’eccezionalità, anche stilistica, delle opere che compongono le quattro cinquine di finalisti per l’edizione 2022.”

Tante le opere che in questi mesi sono arrivate agli organizzatori. “Siamo stati inondati.

Sono stati oltre 500 i libri in concorso: gli scritti arrivati sono il segno evidente che il futuro della narrativa italiana è nelle mani di scrittori di straordinario talento.

Questo -aggiungono gli organizzatori – è veramente incoraggiante per tutti noi.”

Proprio per questo, la giuria ha voluto assegnare dei premi speciali per alcune opere che hanno colpito particolarmente i giurati. “Complimenti a tutti i partecipanti – conclude il presidente Lazzeri – stilare la classifica finale è stato veramente arduo. Ancora qualche giorno di attesa e finalmente potremo consegnare i premi e ricordare il fondatore del premio, il prof. Benito Ussia ed una altra grande amica, l’indimenticata Lara Calisi.”

Le liste dei finalisti sono in ordine alfabetico

•LIBRO DI PROSA EDITO

MARIKA CAMPETI – NERAVORIO

ANDREA FAZZINI – L’OSPITE DELLA CAMERA 201

SARA MENICUCCI – UNA NOTTE

ANDREA MONETI – LA CROCIATA INFAME

ANNA VERLEZZA – LA SECONDA VERITA’

•LIBRO GIALLO EDITO

EMILIANO BEZZON – LEGAMI DI SANGUE

VINCENZO CERRACCHIO – L’ULTIMO GIORNO DELL’ANNO

ALDO LADO – IL RIDER

GIORGIA PUSCEDDU – IL MISTERO DEL CIONDOLO

MASSIMO TIRINELLI – LA TESTIMONIANZA

•LIBRO DI RACCONTI EDITO

GIUSEPPE BIANCHINI – SOLITUDINI

PIERO CRISTOFANI – I RACCONTI DEL FAGIANO

CHIARA GAMBINO – NINNA NANNA NINNAOH QUESTA MAMMA A CHI LA DO

ROBERTO RITONDALE – OPERETTE UMORALI

ROBERTO VAN HEUGTEN, GIACOMO SORAPERRA, P.I. LANGOSCH – L’ORGOGLIO DI LEMMING

•LIBRO PER RAGAZZI EDITO

LAURA CANESTRARI – NAT OCCHIDAMBRA

DARIO CHIARIGLIONE – LE FAVOLE DELLA BUONA NOTTE

V. F. LYNDON – AURA MILLER E IL SEGRETO DI DREMA

ROBERTA MEZZABARBA – SPETTRO E IL PONTE DELL’ARCOBALENO

LUCIANO VARNADI CERIELLO – OLTRE LA NUVOLA NON PIOVE

PREMI SPECIALI DELLA GIURIA

ELENA BIANCHI – LA PERGAMENA DEI CAVALIERI

SILVIA LORETI – TORONTO IN LOVE