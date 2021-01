WindTre batte Pincio: dal Tar sì all'antenna a Civitavecchia - Terzo Binario News

Una sentenza del Tar del Lazio della settimana scorsa ha accolto il ricorso proposto dal WindTre che contestava un’ordinanza che le impedica di installare un’antenna di telefonia in via Lamarmora, strada che interseca via Montanucci e situata – in linea d’aria – vicino all’ospedale San Paolo di Civitavecchia.

Nel dispositivo del tribunale amministrativo si legge che il Pincio aveva emesso un’ordinanza circa un anno fa, che impediva alla compagnia telefonica di piazzare tre antenne ed una parabola.

Il diniego dal Comune era arrivato sebbene l’Arpa, dopo aver effettuato due misurazioni, aveva dato parere favorevole.

Il Tar ha però constatato che i documenti presentati dalla compagnia fossero in regola, annullando così la decisione del Pincio.