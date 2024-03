Windsurf, la Coppa Italia Techno 293 e Iq Foil fa tappa alla Lni Civitavecchia • Terzo Binario News

Ennesimo fine settimana di lusso all’insegna del windsurf alla Lega Navale di lungomare Thaon de Revel. Lo specchio acqueo si colorerà di vele: tutta la sezione civitavecchiese, infatti, da domani, venerdì 15 a domenica 17 accoglierà la prima tappa della Coppa Italia per le classi Techno 293 e Iq Foil.

E’ attesa la presenzadi 210 atleti, coi colori di 24 circoli di tutta la penisola.

Si tratta di un enorme mole di impegno per il direttivo della Lni, guidato dal presidente Dario Iacoponi, che coordina i 25 soci della sezione che si sono offerti per l’organizzazione dell’importante manifestazione. “E’ sempre con grande soddisfazione ed orgoglio che la nostra sede ospita gare di tale importanza, che ci mettono in evidenza nel panorama velistico nazionale” il commento di Iacoponi.

“Ce la stiamo mettendo tutta affinchè l’evento fili liscio – dicono da team organizzativo della Lni –. Abbiamo avuto il supporto del Comune: il delegato allo Sport, Matteo Iacomelli, oltre al contributo economico, ha messo a disposizione il parcheggio di viale della Vittoria lato stazione, così da limitare i problemi al traffico”. Tra l’altro, per l’occasione, nei tre giorni sarà interdetto l’ingresso nella sezione alle auto dei soci.

Dalla sezione arrivano i ringraziamenti agli sponsor: Conad le Terme, Fondazione Cariciv, Comune di Civitavecchia, ditta Sportiello, Central Forniture, Bar ristoro da Pina (che grantirà i pasti agli atleti e agli accompagnatori). Da ricordare la partecipazione degli studenti dell’istituto Stendhal, addetti all’accoglienza.

Ci saranno premi diversificati nelle categorie, mentre nel ricordo di Marco Corti, a lungo presidente della sezione di recente scomparso prematuramente, sarà consegnato un trofeo alla prima classificata nel Foil femminile giovanile.

Infine, la diretta delle prove sarà trasmessa sulla piattaforma Metasail.it.