Windsurf Coppa Italia IQ Foil, gli atelti della Lega Navale Civitavecchia brillano a Cagliari • Terzo Binario News

Windsurf Coppa Italia IQ Foil, gli atelti della Lega Navale Civitavecchia brillano a Cagliari

Si è appena conclusa la seconda tappa di Coppa Italia IQ Foil a Cagliari ospitata dal Windsurfing Club Cagliari.

I primi due giorni si è regatato con un bellissimo sole e vento dai otto nodi fino a 12, mentre per l’ultimo giorno il vento era un po’ più teso fino a raggiungere i 15 nodi.

L’allenatore Daniele Guzzone della LNI Civitavecchia è soddisfatto dei risultati ottenuti dai ragazzi della Lega Navale italiana Civitavecchia.

Congratulazioni a Vittoria Marconi per il suo secondo posto nella categoria Iq Foil U17 femminile.



Quarto posto per Alice Evangelisti nella categoria Iq Foil U17 femminile.

12° posto per Luca Traversi nella categoria Iq Foil U17 maschile.

16° per Davide Mecucci nella categoria Iq Foil u17 maschile.

5° posto per Nico Pettinari nella categoria Iq Foil U19 maschile.

14° posto per Simone Senese nella categoria Iq Foil U19 maschile.