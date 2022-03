Windsurf, alla Lega Navale Civitavecchia due giorni di festa per il Campionato Techno 293 - Terzo Binario News

Sono stati 77 gli atleti a veleggiare nello specchio acqueo davanti la sezione. La manifestazione, prima per il neoletto direttivo, è stata un successo sia in mare che a terra

di Cristiana Vallarino

Due giorni di festa e di vele colorate nel fine settimana del 19 e 20 marzo per la Lega Navale di Civitavecchia, sede del Campionato zonale di Windsurf Techno 293.

Questa prima manifestazione targata nuovo direttivo si archivia con un bilancio più che positivo. Sia per le ottime prestazioni dei portacolori locali sia per la gestione di tutta la macchino organizzativa, che ha visto scendere in acqua oltre ottanta giovanissimi atleti.

Sono state disputate 6 prove in 2 giorni, che hanno impegnato 55 juniores (dai 13 ai 17 anni) e 22 tra i 10 e i 12 anni nelle Ch3 e Ch4 e gli Experience. Per gli atleti dei Foil si è fatto un allenamento congiunto fra circoli della zona.

A guidare l’organizzazione della “duegiorni” è stato Angelo Mecucci, alla sua seconda esperienza, il quale si dichiara decisamente soddisfatto. “Domenica sera ho chiuso il cancello della Lega alle 19.30, stanco, ma contento – commenta –. Abbiamo visto i ragazzi divertirsi e un incredibile lavoro di squadra tra i soci, a cui erano stati assegnati vari incarichi. Chi in acqua, chi a terra: un maxi gruppo di 25 persone. Prezioso il lavoro dei nostri ex atleti più grandi, che avevano compiti in acqua come posa boe, per fare esperienza, sotto la guida esperta di Fabio Corti, Renato Proli e Stefano Vitali”. “Anche perché come Lni Civitavecchia contiamo di ospitare un’altra regata importante, di vela o windsurf” anticipa Mecucci.

created by dji camera

Infine, Mecucci ci tiene a ringraziare chi si è occupato, in maniera affiatata, del certosino lavoro della segreteria: Carla Paravani, Enrica Mari, Concetta Piscitelli e Costantino Piccolo. E Riccardo Errico, il quale, infortunato, non ha potuto impegnarsi da coach e ha dato supporto per la parte informatica. A sostituirlo sul campo Emanuele Arciprete, che ha affiancato gli altri allenatori di casa: Elena Scagnoli, Daniele Guzzone e Matteo Evangelisti.

Entrambi i pomeriggi, la Lega navale ha offerto a tutti i ragazzi una merenda al bar del circolo, con la crostata di Pina.

A premiare sono stati il presidente della sezione Dario Jacoponi, gli organizzatori Fabrizio Evangelisti e Angelo Mecucci, la giudice Fiv Livia Serafini, a capo del Comitato Regata e l’ex presidente e istruttore Marco Corti. E’ stato lui con speciale commozione, accolto da un caloroso applauso, che ha messo al collo la medaglia a Cristian Scaccia. Oggi 16enne ha imparato a stare sulla tavola proprio con Corti nello specchio civitavecchiese e ora veleggia per il CSB Bracciano.

Da sinistra, Evangelisti, Mecucci, Iacoponi, Serafini e Corti che hanno premiato

“Mi ha fatto enorme piacere avere Corti alla premiazione” dice Dario Iacoponi, per cui questa manifestazione è stata la prima dalla sua elezione pochi mesi fa. “Non nascondo che alla vigilia ero un po’ preoccupato – ammette – anche per lo scarso vento della prima giornata. Poi però domenica è andata meglio. La prova è stata brillantemente superata, sotto tutti gli aspetti, da quello organizzativo a quello agonistico, passando per l’enorme disponibilità avuta dai soci: almeno una cinquantina erano pronti a dare una mano. E quelli “arruolati” si sono dati da fare in tanti modi, dal controllo al cancello al pensare ai panini per chi era in barca. Ho avuto poi tantissimi feedback positivi da colleghi e allenatori di altri circoli intervenuti, che hanno apprezzato sia l’accoglienza che la gestione delle gare.”

“Sono davvero felice – conclude Iacoponi – ma anche consapevole che questa fiducia data al nuovo direttivo non dovrà essere tradita e che dovremmo lavorare sodo, insieme a tutti i soci per portare la sezione sulla ribalta nazionale”.

Le classifiche complete si trovano sul sito della sezione https://www.lnicivitavecchia.it/

I ragazzi della Lega sono stati tutti bravissimi. Le classifiche sono divise tra maschile e femminile per ogni categoria. Ch4 femminile 2^ Elisa D’Andrea; Under 13 maschile, 1° Davide Mecucci, 2^ Filippo Iengo; Under 15 maschile 2^ Luca Traversi; Under 15 femminile, 1° Lucrezia Piccolo, 2^ Alice Evangelisti; Under 17 maschile 2^ Letterio Andrea Miela, 3^ Francesco Maria Ricci; Under 17 femminile prima assoluta Giulia Vitali, 3^ Elisa Del Duca. Altri risultati: Ch3, quarto posto per Niccolò Mancusi, alla sua prima regata. Nei Ch4, quinto Matteo Arcadi, e poi sesto e settimo Carlo Alberto Graziano e Giordano Pacini, entrambi alla loro prima regata. Fra le Under 15 Vittoria Marconi si è piazzata sesta, mentre negli Under 17 maschili Flavio Molentino è stato quinto, Edoardo Malavasi settimo e Alfredo Lauteri decimo. Sempre fra le ragazze, nella Plus c’è il secondo posto di Claudia Di Francesco, mentre Giulia Cocco è quarta nell’Under 17.

Per portacolori della Lni Civitavecchia prossimi impegni: i primi d’aprile ad Ancona per la Coppa Italia e poi la settimana pasquale a Cagliari per l’Europeo.

.