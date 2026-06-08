Willy Monteiro, ergastolo alla Appello Ter per Gabriele Bianchi • Terzo Binario News

La Corte d’Assise d’Appello di Roma ha condannato all’ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell’omicidio di Willy Monteiro pestato a morte nel settembre del 2020 a Colleferro, centro in provincia di Roma.

La decisione è stata presa nell’ambito del terzo processo di appello dopo che la Cassazione aveva rinviato il procedimento per ridiscutere le attenuanti generiche concesse nell’appello bis in cui era stato condannato a 28 anni.

I Supremi giudici avevano già resto definitivo il carcere a vita per il fratello Marco.

(Ansa)