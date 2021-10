WhatsApp, Instagram e Facebook down: app non funzionanti - Terzo Binario News

dal Corriere della Sera «Impossibile caricare il contenuto». Un messaggio che in tanti utenti stanno visualizzando sui propri smartphone e pc collegati a Instagram nel pomeriggio di lunedì 4 ottobre.

Dopo pochi minuti anche il servizio di messaggistica WhatsApp ha dato gli stessi problemi e lo stesso per Facebook.

I problemi, come segnala Downdetector, è soprattutto esteso a Milano e dintorni e il picco di segnalazioni è arrivato dopo le 17.30. Per WhatsApp disguidi anche per invio e ricezione anche a Roma.