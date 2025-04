West, Aaron e Coccolino tre cani abbandonati che si meritano ancora un po' d'amore • Terzo Binario News

Abbiamo chiamato WEST questo bellissimo cagnolino trovato ad Arluno Mi. E’ nato 1.6.2024, di taglia medio/piccola, molto docile e mite.

WEST E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Venite a prenderlo, previo appuntamento, presso il rifugio della

Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it siamo in FB e X @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

AARON AMSTAFF 9 ANNI

Aaron è stato lasciato in canile dal suo papà con la sua pallina rossa.

Per giorni è rimasto immobile in un angolo abbracciato a quella pallina, unico ricordo che gli era rimasto del suo papà. …

E’ anziano ormai e sta crescendo da solo in un box.

Bravo al guinzaglio.

Non ha reazioni con altri cani.

Buono e obbediente con le persone.

Visibile a Roma ma può viaggiare in staffetta per una bella adozione.

Clodine 371.4916307 Vi prego non deve morire da solo…

Ed eccolo qui, stamattina dopo 14 anni in casa, Coccolino ha varcato le porte del canile!Vi meravigliate?! Io no. Spero solo che i figli della signora anziana deceduta, abbiano poi lo stesso trattamento. E mi fermo qui.Coccolino è un maltese di 4 kg (tosato per una dermatite). Pochino sordo, un po di cataratta e porta il pannolino perché scenderlo dall’appartamento era troppo faticoso.Si cerca adozione del cuore, siamo in attesa dei risultati delle analisi ma pare in buona salute nonostante l’età.

Si trova a Benevento ma è adottabile anche in tutto il centro e nord Italia.

Per info con presentazione WhatsApp

Rosa 3933599127