Weekend ricco di appuntamenti ad Anguillara Sabazia - Terzo Binario News

Ultimo week end del 2019 strepitoso ad Anguillara Sabazia. Sabato 28 e 29 dicembre 2019 dalle 11.00 alle 23.00 presso il museo della Civilta’ Contadina e delle Traduzioni Popolari Augusto Montori, in via Doria D’Eboli accanto al Palazzo Baronale Orsini, a cura dell’Associazione Culturale Sabate in collaborazione con l’Associazione l’Esclusiva grande evento con una serie di artisti di qualità coordinati dal maestro Nicola Buffa.

Di seguito il programma in dettaglio elaborato dalla Sabate.

L’iniziativa, come le altre di questo week end, ha il patrocinio e il contributo del Comune di Anguillara Sabazia, guidato dal sindaco Sabrina Anselmo con l’assessorato tecnico alla cultura dott.ssa Viviana Normando, a seguito di avviso pubblico contributi per associazioni iscritte all’albo comunale.



Il Natale Ritrovato: al Museo della Civiltà Contadina di Anguillara con musica, parola ed incontri.

Il Natale non deve essere più consumo ma l’occasione per tutti di recuperare valori veri ed autentici che sempre hanno caratterizzato questa festività con la gioia di ritrovarsi e di condividere insieme momenti di scambio e serenità.

Con questo scopo l’Associazione Culturale Sabate in sinergia con alcune anime sensibili presenti sul territorio propone in occasione delle festività natalizie ad Anguillara 2019/2020 una rassegna di spettacoli di arte varia da svolgersi all’interno del Museo della Civiltà Contadina e della Cultura Popolare “Augusto Montori”.

Verranno declamate poesie della tradizione locale, si canteranno stornelli a braccio, verrà proposta musica popolare che racconta in modo divertente le origini e la storia di famiglie e territori locali.

Si vuole rendere omaggio al Natale come occasione per recuperare valori che covano nel vissuto di ognuno. E’ un invito a recuperare il rispetto per l’altro, il senso di fratellanza, la consapevolezza che è bello essere parte di una vera comunità. Si vuole essere “Arteficieri” facendo leva sulle arti per promuovere una comunità inclusiva. La manifestazione, che si svolge con il contributo della Città di Anguillara Sabazia, è organizzata dall’Associazione Culturale Sabate in collaborazione con Nicola Buffa, Paola Lorenzoni, Marco Danè, Pino Pontuali, Pierluigi Poggiamorella, Valerio Volpi, Laura Aglietta, Valter Agostinelli, Alessandra Casino, Virgilio Mazzoldi, Enrico Gori ed altri, e si propone come un working in progress al quale altri artisti ed altre individualità possono unirsi.

Il 28 dicembre alle 11 la manifestazione vedrà la partecipazione anche dell’assessore alla Cultura di Anguillara Viviana Normando, momento in cui si brinderà con i vini offerti dalle Cantine Capitani di Trevignano Romano, storica azienda vitivinicola del territorio che, con grande sensibilità, supporta l’iniziativa.

Sabato 28 dicembre 2019

Ore 11 – Li versi de Natale – con Valerio Volpi alias Rugantino anguillarinoOgnuno di noi, nel profondo del proprio cuore, ha un angoletto dove conserva gelosamente i frammenti delle poesie natalizie imparate da bambino. Era una emozione unica recitare quei versi durante il lauto pranzo, in piedi sulla seggiola, catturando l’attenzione e l’emozione di tutti i commensali e ricevere il meritato applauso dopo il “Buon Natale!” finale. Ispirandosi a quelle suggestioni, ma con spirito a volte umoristico e ironico, altre più profondo, Valerio Volpi propone una raccolta di sonetti e di poesie in romanesco che evocano la magia del Natale. Le rime portano a spasso la fantasia degli spettatori tra l’attualità dei nostri giorni, la propria fede calcistica, i classici pupazzi del presepio, i personaggi dei Vangeli Apocrifi e quelli delle Sacre Scritture.

Ore 15 – Un Natale da FavolaLetture di favole, tra le quali alcune inedite, con un appuntamento dedicato ai bambini. A cura dell’Associazione Culturale Sabate.

Ore 16 – Immagini di Roma con Paola Lorenzoni e il Nicola Buffa Mediterranean Jazz QuartetUn omaggio suggestivo ed accorato alla città eterna, attraverso un percorso di brani inediti, canzoni rinomate del repertorio romanesco e scritti di autori famosi che ne hanno celebrato la bellezza. Paola Lorenzoni: voce recitante e canto. Con il Nicola Buffa Mediterranean Jazz Quartet

Ore 18 – Improvvisazioni attorno al Natale con Laura Aglietta. L’artista Eseguirà al pianoforte una serie di improvvisazioni ispirate al Natale.

Domenica 29 Dicembre 2019

Ore 11 – De Andrè e i Vangeli: Marco Danè ed Enrico GoriSpiegheranno e canteranno le canzoni di Fabrizio De Andrè ispirate ai vangeli apocrifi e tratte dal disco La Buona Novella.

Ore 12 Paola Lorenzoni e Nicola Buffa – Poesie e Racconti sul Natale.

Ore 15 – Alessandra Casino la cantautrice presenta il suo ultimo disco “Solo io e te”.

Ore 17 – Canta Natale: Pino Pontuali La musica popolare nella tradizione del Natale e gli stornellatori a braccio. Per informazioni: cell. 360/805841.

La giornata del 28 dicembre e’ condivisa istituzionalmente anche con il Comune di Campagnano, dove presso l’Istituto di S. Maria del Prato avverrà alle ore 1630 il tradizionale concerto della Banda della Città di Anguillara Sabazia, dedicato agli ospiti della struttura, bellissima e antica dimora storica peraltro, e guidata dal Maestro Enrico Scatolini, il cui impegno unisce le due città Anguillara e Campagnano, suo paese di origine. Sempre presenti oramai dal 2016 in particolare le rappresentanze istituzionali di entrambe le citta’.

Per l’occasione verranno suonate nuovamente come per i concerti di Anguillara nella Chiesa di S. Francesco e di Regina Pacis le composizioni scritte dal maestro Scatolini per il millenario della città, del “Castrum Anguillaria”.

Segue poi ad Anguillara il concerto Grande Musica ad Anguillara, il concerto delle feste, dell’Associazione Doppio Diesis, coro diapason e Associazione Amici della Musica Gastone Tosato, alle ore 18.30, presso la Chiesa di S. Francesco. Dirige il maestro Daniele Moroni. Al piano il maestro Massimiliano Tisano. Voci soliste Vanna Errani e Susanna McPhail. Ma il sabato non finisce qui poiché alle 21.30 presso la Chiesa di S. Biagio vi e’ un altro grande evento dell’Associazione Marikanto “Dai voce alle tue mani”. Incontro tra Canto, Lingua dei Segni, Danza e Teatro. L’evento e’ in collaborazione con la compagnia teatrale Il Battello, i docenti della scuola di musica Key Music, l’insegnante LIS Debora Simonetti, la coreografa Laura Di Carlo.

E mentre accade tutto cio’ e’ possibile visitare il centro storico con le istallazioni artistiche e le proiezioni luminose e sonore della ditta Gianchi con Raniero Terribili, dalla porta castello alle dimore storiche del giardino e del Torrione. Imperdibili anche i numerosi presepi della città da piazza dei bastioni, al presepe del molo, alla chiesa della collegiata, al rione la valle, al rione s. Francesco.

Immancabile il mercato mostra artigianato e cultura e prodotti tipici della Pro Loco Anguillara Sabazia in piazza del molo sabato e domenica. Domenica 29 dicembre 2019 non manca il raccordo con la bellissima periferia di Anguillara, con Ponton dell’Elce.

A Ponton dell’Elce, infatti, per la prima volta, sono state organizzate molte iniziative a partire dall’8 dicembre dall’Associazione Diritti di Cittadinanza, sempre con il patrocinio e il contributo del Comune di Anguillara Sabazia. L’ultima iniziativa protagonisti l’Associazione Sguardo di Handala con la proiezione di un film per ragazzi presso la parrocchia San Francesco, in via delle Pertucce 31 a Tragliatella.

Si inizia alle ore 16 e al termine per i bambini sarà offerta una merenda.E’ un film del 2000 diretto da stephen Daldry e ispirato alla storia vera del ballerino Philip Mosley, ambientato nella Inghilterra Thatcheriana degli anni ’80. L’ingresso è libero. Buon week end a tutti, buona fine dell’anno e ancora tanti auguri! Si veda app Citta’ di Anguillara Sabazia