'We Run Rome' martedì 31 dicembre: modifiche alla viabilità, bus deviati - Terzo Binario News

Martedì 31 dicembre sbarca a Roma la nona edizione della “We Run Rome” , la maratona di 10 chilometri più celebre d’Italia, che si corre nel centro storico di Roma, circa 10.000 i partecipanti.

Previsti due percorsi, uno competitivo di 10 km, l’altro amatoriale di 5 km

Il percorso della 10 chilometri

La maratona partirà dalle Terme di Caracalla alle ore 14, per poi proseguire lungo diverse strade del centro storico che saranno dunque chiuse al traffico: il Circo Massimo, piazza Venezia, Via del Corso, Piazza di Spagna, Piazza del Popolo, il Pincio, Villa Borghese, Via Veneto, Via del Tritone, Traforo Umberto I, Via Nazionale, Via dei Serpenti, Via Cavour, Via dei Fori Imperiali, Piazza del Colosseo e terminerà presso lo stadio delle Terme di Caracalla.

Il percorso della 5 chilometri

La maratona di 5 chilometri seguirà invece un percorso ridotto: il tracciato raggiungerà infatti direttamente via dei Fori Imperiali da piazza Venezia. Le strade interessate dal percorso della We Run Rome 2019 resteranno chiuse al traffico per 90 minuti in seguito alla partenza della maratona.

Le modifiche alla viabilità

▪ Dalle 8 alle 18 del 31 dicembre chiusura della corsia centrale di Viale delle Terme di Caracalla;

▪ Dalle 12 a cessate esigenze del 31 dicembre chiusura delle carreggiate laterali di Viale delle Terme di Caracalla;

▪ Dalle 13.30 chiusure al transito veicolare lungo il percorso di gara.

Le modifiche ai trasporti

Per quel che riguarda il trasporto pubblico, sono previste modifiche per 39 linee: H, 3, 30, 40, 44, 46, 51, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 64, 70, 71, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 117, 118, 119, 160, 170, 490, 492, 495, 590, 628, 715, 716, 781, 916, Shopping e MA10.

In particolare, i tram della linea 3 dalle 13 alle 16 circa limiteranno le corse in via Parco del Celio; mentre le linee elettriche 117 e 119 verranno temporaneamente sospese. Le linee 44, 715, 716 e 781 effettueranno la fermata di capolinea in piazza Monte Savello; le linee 63, 80 e 83 in piazza Barberini/via Veneto; la linea 60 fermerà in piazza dei Cinquecento.