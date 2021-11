Waag, la canapa di qualità e i suoi molteplici usi - Terzo Binario News

Sono veramente tantissimi gli usi che si possono fare con la canapa di qualità. In questo senso la Waag – acronimo di We Are All Good – sintetizza la filosofia di vita dell’azienda.

Infiorescenze, piante, tisane, oli e abbigliamento i prodotti a marchio Waag.

“La canapa con le sue innumerevoli proprietà e modi d’uso, ha da sempre rappresentato per l’uomo una risorsa preziosa.

I suoi benefici, come suggerisce la ricerca scientifica, sono innumerevoli. WAAG è il risultato di studio, selezione e dedizione volto a garantire l’altissima qualità di ciascuno dei nostri prodotti. Abbiamo fatto di WAAG la nostra filosofia di vita: We Are All Good” recita l’abstract dell’azienda.

I prodotti

2Dal seme al fiore, selezioniamo i migliori prodotti CBD disponibili e legali in Italia grazie al loro livello di THC al di sotto della soglia normativa italiana. Trova il meglio dei prodotti CBD con la nostra selezione aggiornata settimanalmente e goditi sconti regolari per acquistare CBD al miglior prezzo.

La nostra selezione viene prodotta in collaborazione con il Germoglio, leader nel panorama italiano della Cannabis light legale, è un progetto forte e determinato che nasce dalla terza generazione di un’azienda familiare specialista nel settore del florovivaismo.

Coltiviamo i nostri terreni secondo i principi dell’agricoltura biologica, il nostro obiettivo è quello di valorizzare e sfruttare a pieno l’infinito potenziale di questa pianta”.