Vuole scendere dal bus 'fuori fermata': l'autista dice no, passeggero sferra calci e pugni al divisorio in plexiglass - Terzo Binario News

Voleva scendere dal bus ‘fuori fermata’. Al diniego dell’autista, il passeggero ha risposto con calci e pugni sferrati al divisorio in plexiglass. È quanto accaduto alle 18,28 di domenica 3 gennaio in via di Tor Cervara.

L’esagitato è poi fuggito. Sul mezzo era presente un’altra persona, che ha ripreso la scena con lo smartphone. Sul posto gli agenti del commissariato San Basilio. Il servizio è stato momentaneamente interrotto, per consentire gli accertamenti del caso.

Il conducente, in stato di shock, è stato accompagnato all’ospedale Sandro Pertini.

c.b.