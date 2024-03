Voto ai fuori sede, il consiglio comunale di Tolfa approva la mozione di Sharon Carminelli (Pd) • Terzo Binario News

Sharon Carminelli, Pd Tolfa, ci tiene ad esprimere soddisfazione per l’approvazione, all’ultimo consiglio comunale, la sua mozione per permettere il voto ai fuori sede, che siano studenti o lavoratori. Ed ha avuto l’unanimità.

“Sono molto soddisfatta per l’esito della votazione, soprattutto per aver portato nel nostro comune un’istanza che parte dai giovani democratici del pd e dalle varie associazioni studentesche, per chiedere che la proposta del Partito Democratico che giace in Parlamento possa essere finalmente discussa e votata.

È nostro compito, come amministratori e politici, facilitare l’accesso delle persone alle urne e consentire di esercitare il diritto di voto, preoccuparci di individuare delle soluzioni agevolanti per chi lavora o per chi, per motivi di salute o di studio, si trova al di fuori del Comune di residenza.

Si tratta di uno strumento di partecipazione democratica alla vita del paese che deve essere messo a disposizione della popolazione, soprattutto in un momento in cui grava sul nostro Paese la piaga dell’astenzionismo.

Il Comune di Tolfa ha quindi voluto, con questa mozione, esprimere al Governo, la necessità di riprendere in mano una Legge Giusta”.