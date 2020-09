Voto a domicilio a Ladispoli: ecco la procedura con gli orari dell'anagrafe - Terzo Binario News

Gli #elettori sottoposti a trattamento domiciliare e quelli che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per #Covid-19, sono ammessi ad esprimere il voto in occasione del #Referendum del 20 e 21 settembre presso il proprio domicilio nel comune di residenza.

A tal fine tra il 10 e il 15 settembre 2020, l’elettore deve far pervenire al sindaco con modalità anche telematiche i seguenti documenti:

1- dichiarazione in cui si attesta la volontà delle’elettore di esprimere ilvoto presso il proprio domicilio indicando con precisione l’indirizzo completo del domicilio stesso;

2- un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dalla Asl territorialmente competente, in data non anteriore al 6 settembre 2020 che attesti l’esistenza delle condizioni di cui all’art.3, comma 1 del Decreto –legge (trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19).

La documentazione può essere inviata per posta elettronica o alla mail uffici.demografici@comunediladispoli.it o per pec a comunediladispoli@certificazioneposta.it

Gli elettori che avessero smarrito la #tesseraelettorale o avessero esaurito gli spazi utili alla timbratura dell’effettuata votazione devono presso l’Ufficio Elettorale in piazza Falcone.

L’Ufficio elettorale è aperto al pubblico venerdì 18 settembre e sabato 19 settembre dalle ore 9:00 alle 19:00. Domenica 20 settembre dalle ore 7:00 alle 23:00 e lunedì 21 settembre dalle ore 7:00 alle 15:00.