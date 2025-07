"Vorrei portare i miei figli sulla spiaggia di Ladispoli ma è invasa dalla sporcizia... e da un carrello della spesa" • Terzo Binario News

Un cittadino lamenta la presenza anche di deiezioni canine non rimosse dai padroni

Spiaggia libera sporca a Ladispoli. Lo denuncia un cittadino che ha scritto alla Redazione raccontando cosa avviene.

“Questa situazione si verifica su tutto il litorale di Ladispoli e in particolar modo il mio reclamo arriva dalla spiaggia libera a fianco allo stabilimento be bop a Lula beach.

Lì c’è un bivacco notturno con rilascio di sacchi neri da negozio colmi di immondizia, carrelli della spesa e vetri che ormai persistono da inizio stagione.

Inoltre la spiaggia è frequentata bagnanti con cani che rilasciano le proprie deiezioni e che spesso i padroni raccolgono ma lasciano sulla spiaggia….

I sacchi sono lì da 2 settimane, lasciati da 3 ragazzi che hanno fatto nottata in spiaggia (x la fine delle scuole) era molto più lontano, sembrava lo stessero portando via ma poi lo hanno lasciato lì.

Il carrello era vicino ad una buca coperta alla meglio con assi in legno e attorno vi erano i sacchetti per 8 bisogni dei cani, abbandonati pieni e altri non raccolti affatto.

Plastiche e cartacce a volontà, palesemente residui di bagordi.

Poco più in là vi era un gruppo di 3 persone, due uomini e una donna, che sembravano dei senza fissa dimora. Accampati con tenda e molte bottiglie vuote.

Come se non bastasse hanno sciacquato padelle e posate in mare.

Peccato perché vorrei poter usufruire della spiaggia libera coi miei figli in serenità, anche perché per noi genitori il mare non è relax e non occorrono ulteriori complicazioni al weekend”.

Lettera firmata