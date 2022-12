Voronezh taccia (con immagini false) l'Ucraina di nazismo: i rapporti con Ladispoli a che punto stanno? • Terzo Binario News

“A Voronezh è stato installato uno stand sul “nazismo ucraino”.

È vero, c’è una sfumatura: su di essa ci sono fotografie (dove le iscrizioni sono state aggiunte usando Photoshop) della processione del 2009 a Mosca, che i filoPutin hanno spacciato per una manifestazione in Ucraina”.

A scriverlo è Nexta.tv un canale di informazione bielorusso di orientamento democristiano e liberale che mostra come una foto di Radio Free Europe sia stata modificata in modo anche abbastanza grossolano e affissa in uno stand per additare di nazismo gli ucraini nella città russa.

Voronezh è città di poco più di un milione di abitanti situata pochi km a nord di Kharkiv, riconquistata a settembre dalle truppe ucraine, e Luhansk che invece è ancora in mano russa. Insomma vede il Donbass e la guerra a poca distanza dalle sue vie.

Nel 2018 – quindi con il conflitto nel Donbass già iniziato e con le prime sanzioni alla Russia inflitte – è iniziata una collaborazione commerciale fra la città russa e Ladispoli.

Fresco di conferma come delegato Luigi Mataloni, alla “Valorizzazione e promozione delle imprese locali e all’estero” è stato durante l’amministrazione Grando 1 delegato ai rapporti con Voronezh.

Oggi va capito come verranno gestiti i rapporti – se ancora esistono – con la città russa in riva al Don dove peraltro Grando si è recato in visita ufficiale.

A ricordare la visita in una lettera è l’avvocato Galina Belik, della Camera degli Investimenti di Voronezh, che sottolinea come fra la sua città e Ladispoli esista un rapporto commerciale sottoscritto in Russia. Così come sottolinea che “le sanzioni impediscono solo ai cittadini comuni di lavorare di vivere di interagire. I russi trattano bene gli europei, comprano prodotti europei, portano profitti nel business del turismo e forniscono i loro beni e servizi”. Questa lettera è stata scritta pochi giorni dopo l’attacco russo su Kiev quindi prima che l’Europa rinunciasse al gas russo e che venissero bloccate le transazioni con la banche di Mosca.