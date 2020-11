Voragine sulfurea, pollaio e Trigoria "bullicante" - Terzo Binario News

“E’ del settembre 2017 la notizia che una sorgente sulfurea nell’area privata del condominio di Via Mario Vinciguerra ha aperto una voragine nel manto stradale del piazzale del parcheggio adiacente i villini vicini, a poche centinaia di metri dall’entrata dei campi della A.S. Roma. Nasce tre anni fa la nuova Acqua bullicante, che genera immediatamente apprensione e sconforto nei residenti del condominio, e non solo. Intervengono Vigili urbani, Vigili del fuoco ed esperti dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia”. Così Laura Pasetti, membro coordinamento FdI Municipio IX.

“Nel frattempo l’area viene recintata e nasce l’ormai noto pollaio del piazzale che nel tempo è stato allargato e rinforzato. La problematica è stata oggetto di una specifica commissione ambiente soprattutto per verificare se le esalazioni emesse siano salubri per i residenti.

Seguono nel 2018 varie segnalazioni, compreso un esposto alla Polizia locale del Vicepresidente del consiglio e consigliere FdI Massimiliano De Juliis nel maggio 2019 ed una successiva interrogazione”.

“La voragine ed il necessario tempestivo intervento sono cosa nota alla compagine governativa di maggioranza che, a quanto pare, sembra aver chiesto uno stanziamento fondi al bilancio 2019 per effettuare l’intervento. Oggi, a fine 2020 nulla è cambiato, il pollaio con la sua voragine sono ancora lì, tra l’indifferenza generale ed il costante stato di allerta dei residenti e delle attività adiacenti. Un panorama senza decoro e sicurezza, con la sensazione di essere sospesi nel vuoto, con l’acqua che scava le sue strade”.

“Una situazione non più sostenibile, dopo anni di inutili tentativi ed attese disattese. Chiediamo ancora una volta alla maggioranza che si proceda all’intervento promesso con gli stanziamenti richiesti in tempi rapidi. I proprietari che decidessero di vendere o affittare i loro immobili vedono naturalmente deprezzarsi il valore dei loro beni, e non può essere una giustificazione l’affermazione che “c’era prima la sorgente delle case”. Chiediamo spiegazioni rapide e trasparenti sulle motivazioni del mancato intervento di ripristino. I cittadini hanno diritto a respirare bene”.