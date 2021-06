Voragine in via Todi: asfalto cede sotto la betoniera - Terzo Binario News

Poco dopo le ore 15,00 di oggi pattuglia Polizia Locale del VII Gruppo Appio è intervenuta in via Todi, prossimità civico 101, per un cedimento del manto stradale sottostante una Betoniera, che stava svolgendo alcuni lavori di consolidamento presso una palazzina sita nella località.

Gli agenti hanno proceduto a mettere in sicurezza l’area e avviato le procedure necessarie per la rimozione del mezzo, tuttora in corso, attraverso l’ausilio dei VVF. Personale della polizia locale ha provveduto alla necessaria chiusura della strada nel tratto interessato, da via Otricoli a via Campello sul Clitunno.

