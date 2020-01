Voragine ai Colli Portuensi: chiusa via Ottavio Gasparri, bus deviati - Terzo Binario News

“Chiuso il primo tratto della Via Olimpica a causa di una voragine. Si sta intervenendo per capire l’entità del danno”: queste le parole di Silvia Crescimanno, presidente del Municipio XII.

Secondo quanto riferito dalla Polizia locale di Roma Capitale, via Ottavio Gasparri – dalle 3,38 di mercoledì 22 gennaio – è stata chiusa al traffico fra Circonvallazione Gianicolense e Via Vitellia a causa lavori sulle condutture d’acqua e dissesto del manto stradale in direzione Via Leone XIII.

Come riportato da Muoversi a Roma, sono deviate le linee 31, 33 e 791 dirette a Clodio/Cornelia. Le linee 31 e 33 solo in direzione Clodio da via dei Colli Portuensi proseguono per circonvallazione Gianicolense, inversione di marcia altezza via Luigi Zambarelli, circonvallazione Gianicolense, via Silvestri, piazza Biagio Pace, via Silvestri, via Camillo Serafini, via di Bravetta, via Aurelia Antica, via di Torre Rossa, via Gregorio VII e piazza Pio XI. Linea 791 solo in direzione Cornelia da via dei Colli Portuensi proseguono per circonvallazione Gianicolense, inversione di marcia altezza via Luigi Zambarelli, circonvallazione Gianicolense, via Silvestri, piazza Biagio Pace, via Silvestri, via Camillo Serafini, via di Bravetta, via Aurelia Antica, via di Torre Rossa e piazza Carpegna. Deviata anche la linea 982 diretta al capolinea di via della XVII Olimpiade.