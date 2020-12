Voragine a Guidonia: pompieri sul posto - Terzo Binario News

Dalle ore 7 di mercoledì 9 dicembre le Squadre dei Vigili del Fuoco di Roma (18A, AG10, Nucleo SAF), sono impegnate a Guidonia Montecelio, in via Archita di Taranto, per il cedimento del terreno in cui è rimasta coinvolta un’autovettura in sosta.

La voragine, che misura approssimativamente 12 metri quadrati e profonda circa 10 metri, tutt’ora è all’attenzione delle squadre sul posto che hanno delimitato il transito sulla via interessata. Non ci sono persone coinvolte. Sul posto anche Funzionario di Servizio e Capoturno Provinciale.