Voragine a Boccea, Giannini (Lega): "I magnifici lavori dei 5 Stelle" - Terzo Binario News

Voragine in via di Boccea, all’altezza di Cisalfa, in prossimità di piazza dei Giureconsulti. Intorno alle 10 di martedì 28 gennaio è stato disposto il transennamento del cratere. Sul posto i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale Gruppo XIII Aurelio.

Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega, ha così commentato: “I ‘magnifici’ lavori dei 5stelle! Già aperta una voragine sull’inutile corsia preferenziale di via Boccea fatta un mese fa. E noi paghiamo”.