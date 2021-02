Volpe investita trovata morta, "animali vittime della strada" - Terzo Binario News

Una volpe investita su Viale del Tintoretto e “purtroppo ormai priva di vita”. Questo quanto segnalato dal Wwf, che aggiunge: “La road mortality è fenomeno assai diffuso laddove la presenza di una rete viaria importante insista su un territorio ricco di fauna, rappresentando un non trascurabile fattore di minaccia per la biodiversità”.

“La Capitale purtroppo non fa eccezione e frequentemente possiamo osservare animali esanimi sul ciglio stradale a causa dell’impatto con le automobili. Nella Città Eterna è il caso di volpi, ricci, istrici e tassi solo per citare le vittime più note o meglio visibili, ma anche uccelli, anfibi e rettili compaiono nel triste elenco dei più colpiti. Roma si estende su un territorio che presenta, fortunatamente, ancora spazi naturali importanti, spesso contigui, frammentati e divisi da un asse stradale. E’ in quei luoghi e nei viali ad alto scorrimento veicolare che sarebbe importante intervenire con misure di deframmentazione – già altrove adottate – quali i sottopassi per la fauna selvatica. Crediamo sia una riflessione necessaria al tempo del Covid-19 che vede gli animali assumere maggiore confidenza data la minore intensità del traffico urbano, un impegno chiaro che vorremmo anche per la nuova Amministrazione.”