Volontari Assovoce partiti per Catania - Terzo Binario News

“Una squadra dell’Assovoce, il corpo di Protezione Civile che da 30 anni rappresenta un punto di riferimento prezioso per l’assistenza alla popolazione del nostro litorale, sta per partire alla volta della Sicilia per sostenere e aiutare i volontari e i soccorritori della città di Catania e dei comuni limitrofi gravemente colpiti dall’ondata di maltempo.

Ladispoli si stringe in un abbraccio simbolico a tutte le comunità siciliane che stanno vivendo questo momento di estrema difficoltà.

Siamo orgogliosi dei volontari di Assovoce che, in rappresentanza del nostro territorio, daranno un sostegno concreto alle popolazioni in difficoltà”.