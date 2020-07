Volo di 15 metri dopo la lite: morto 21enne - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Una volo di 15 metri dalla terrazza del Pincio, a Roma. Un 21enne della Capitale, originario del Sud America, è morto nella notte. La vittima aveva avuto una lite con la fidanzata, una coetanea presente al momento della caduta: subito la ragazza ha chiesto aiuto ai passanti ed è stata tra i primi a chiamare i soccorsi. Il giovane, trasportato al San Giovanni, è deceduto poco dopo.

La tragedia si è consumata intorno alle 2,30 di domenica 26 luglio. La coppia, dopo una serata trascorsa insieme, ha avuto discussione. A un certo punto, il 21enne si è sporto dalla terrazza ed è piombato su viale Gabriele D’Annunzio.

Sul posto i carabinieri di San Lorenzo in Lucina, il personale del Comando Roma Piazza Venezia e il nucleo investigativo della settima sezione di via In Selci, impegnati nei rilievi. La salma è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Ai militari il compito di capire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario: ipotesi, questa, al momento caldeggiata da chi indaga.