“Volevo essere Mogol”, il libro di Angelo Simone Cannatà presentato venerdì a Civitavecchia - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

“Ho letto “Volevo essere Mogol” e mi sono fatto una risata! Ridere fa bene alla salute. Questo scritto è fantastico!”. E se lo dice proprio lui, il “vero” Mogol c’è da crederci.. Un motivo in più per non mancare alla presentazione del libro di Angelo Simone Cannatà.

L’appuntamento è per venerdì 20 agosto alle ore 21 a Civitavecchia, in Piazza Saffi, nell’ambito della rassegna “Cultura in Centro Storico”, organizzata dal Comune di Civitavecchia nella settimana dal 19 al 22 agosto.

L’autore parlerà della sua opera con Fabrizio Barbaranelli e Silvio Moretti.

Letture di Rachele Giannini ed Ettore Falzetti. Suggestioni musicali del maestro Daniele Mutino.

“Volevo essere Mogol” è un florilegio di situazioni, ricordi, piccoli eventi e pensieri sparsi, raccontati con il garbo di un pittore, con poche pennellate precise, vivide ed eloquenti, ma è soprattutto il posto dove tutte le parole che avevamo pensato e poi non abbiamo detto, si sono date appuntamento. Una raccolta di fatti della vita in cui tutti possono riconoscere i propri, e sorriderne insieme all’autore.

Cannatà riprende il filo interrotto di quel sottile, pacato ed elegantissimo umorismo che lo unisce al suo maestro dichiarato, Achille Campanile, con una originalità e una freschezza che probabilmente anch’egli apprezzerebbe.

Angelo Simone Cannatà vive a Civitavecchia. E’ uno studioso dello scrittore Achille Campanile, conosciuto e frequentato negli anni Settanta. Su di lui, con Silvio Moretti, ha pubblicato: Autoritratto nel 2008, Urgentissime da evadere nel 2010 e Grazie, arcavolo!, raccolta di scritti inediti e dispersi, nel 2017. Nel 1995 ha conosciuto l’attore e regista Luca De Filippo, con il quale ha collaborato, curando per oltre vent’anni il progetto web e social della sua Compagnia.