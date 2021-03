Volano stracci a Ladispoli: Perretta lascia Fdi - Terzo Binario News

In un post, il vice sindaco attacca frontalmente Ardita e Cavaliere: potrebbero cambiare gli equilibri in assise

Continuano a volare stracci nella maggioranza di Ladispoli e in particolare dentro Fdi. Stavolta è Pierpaolo Perretta a partire all’attacco, lasciando Fratelli d’Italia in polemica feroce con Ardita e Cavaliere – senza mai nominarli – parlando di “vertici del partito informati”.

“È con estremo rammarico che annuncio oggi la mia fuoriuscita da Fratelli d’Italia.

La mia è stata una scelta sofferta in quanto condivido gli ideali e le battaglie portati avanti dal partito a livello nazionale.

Tuttavia non ho intenzione di condividere il mio percorso politico ed etico con personaggi locali che, a mio avviso, con il loro comportamento delirante, gettano discredito non solo su Fratelli d’Italia ma sull’intera amministrazione comunale.

Non ho nulla in comune con chi porta avanti battaglie contro le scie chimiche o con chi si professa negazionista nei confronti dell’epidemia che stiamo vivendo, così come non ho nulla in comune con chi si rende continuamente protagonista sui social di uscite scomposte e di insulti di stampo sessista e razzista.

Questo malessere è stato più volte rappresentato, non solo da me, ai vertici di Fratelli d’Italia affinché si occupassero di una situazione che ho sempre reputato dannosa per l’immagine del partito e per la sua crescita locale, purtroppo senza alcun risultato.

Preso atto di questo, non potevo che trarre le logiche conseguenze.

Ringrazio l’On. Fabio Rampelli e il Consigliere regionale Fabrizio Ghera che sono stati miei punti di riferimento in questo percorso e ai quali rinnovo la mia personale stima.

Per quanto mi riguarda, se il sindaco lo vorrà, continuerò a lavorare per il bene di Ladispoli, portando a termine i numerosi progetti in corso”.