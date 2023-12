Vola alto il Nuovo Borgo San Martino, con lo Sporting Real Aurelio è 5 a 3 • Terzo Binario News

La tripletta di Spada fa volare i gialloneri

Era una partita assolutamente da vincere quella di oggi per il Nuovo Borgo San Martino. Continuare a sognare passava anche dalla gara di oggi, tra le mura amiche del Campo Enrico Galli contro la Sporting Real Aurelio, squadra in pienissima zona retrocessione ma in ogni caso da prendere con le molle e da rispettare.

Il Nuovo Borgo San Martino proviene da una settimana di pausa forzata, a causa del rinvio della gara di domenica scorsa contro lo Shot Cassia, dove a vincere fu il maltempo.

Gara che nel primo tempo parte equilibrata, ma che poi vede il Nuovo Borgo San Martino far valere la superiorità che la classifica dimostra.

I gol provengono entrambi sugli sviluppi di un calcio piazzato. In entrambi i casi, bravissimi Francesco Spada e Samuele Di Ruscio a farsi trovare pronti per gonfiare la rete.

Il primo tempo, che di fatto ha visto da parte del Real Aurelio solamente due tiri finiti alti, passa dunque agli archivi sul risultato di 2 a 0 per la squadra del Nuovo Borgo San Martino, per l’occasione di rosso vestito.

La ripresa si apre subito con due gol: il primo della squadra ospite, bravissima con il suo bomber ad una girata da rapace in area di rigore. Uno svantaggio che però si accorcia davvero per pochissimi minuti.

Ci pensa infatti ancora Spada a riallungare le distanze per il Nuovo Borgo San Martino, che dopo aver dribblato il portiere la butta dentro per il 3 a 1.

Ad arrotondare ancora il risultato ci pensa ancora una volta Spada, che sigla il 4 a 1 smarcandosi perfettamente in area di rigore e servito al bacio da Verna.

Continua il susseguirsi di emozioni: il Real Aurelio fa il secondo gol, trasformando un calcio di rigore che vale il 4 a 2.

Risultato che si accorcia ancora poco dopo, con il Real Aurelio che sigla il terzo gol sugli sviluppi di una lunga e ripetuta azione in avanti.

Nonostante il forcing finale degli ospiti, il Nuovo Borgo San chiude la gara sul 5 a 3 con il gol allo scadere di Giovanni Lubrano.

Con questa vittoria il Nuovo Borgo San Martino sale a quota 20 punti, consolidando il terzo posto in classifica, con una gara in meno e a dieci lunghezze dall’ imprendibile Soratte.