"Voglio correre più forte della malattia": Laura Roccasalva di Rocca Priora testimonial Associazione SuperAbile di Viterbo - Terzo Binario News

“Voglio correre più forte della malattia”. Laura Roccasalva, tesserata ASD Anmil Sport Italia, è la nuova testimonial dell’Associazione SuperAbile Viterbo.



“Da quando mi hanno comunicato la sclerosi – ha detto la 28enne di Rocca Priora –

ho reagito al contrario. La malattia tende a togliere forza muscolare, io al contrario,

ho iniziato a correre in bici ancora più forte”.



Dopo aver mosso i primi passi con l’AS Roma Ciclismo “è stata una bellissima

esperienza” da pochissimo entrata a far parte prima di Obiettivo 3, il progetto di

Alex Zanardi, quindi del gruppo del presidente Pierino Dainese.

“Con l’ASD Anmil Sport Italia – dice – siamo tutti sullo stesso livello, simpaticamente ci chiamiamo ScleroBikers”, e si stanno aprendo nuovi orizzonti per lei.



“Mi piace molto allenarmi – prosegue Laura -, faticare, impegnarmi con costanza. Lo

sport mi ha salvato, devo molto allo sport. La sclerosi tende all’immobilità, io invece

voglio muovermi il più possibile e migliorare il rapporto con la bicicletta”.

Laura Roccasalva, che nella vita di tutti i giorni sta perfezionando gli studi, con stage

ed ultimi anni all’università “il mio sogno è fare la grafica multimediale”, ha raccolto

l’invito di Alfredo Boldorini come nuova testimonial dell’associazione SuperAbile

Viterbo.

“Sono stata onorata della chiamata di Alfredo – conclude Laura -. E’ una bellissima

idea progettuale che mi trova assolutamente d’accordo. Essendo praticamente quasi

sempre a Roma anche io potrei dare il mio contributo al progetto. Grazie per aver

pensato a me”.



“Ringraziamo Laura per essersi unita a noi – dice Alfredo Boldorini, presidente

dell’Associazione SuperAbile Viterbo APS -. Ragazza solare, determinata e vogliosa di

migliorarsi. Conosciuta nella trasferta di Padova a dicembre, Laura Roccasalva non

solo ha davanti a sé un futuro radioso ma rappresenta l’esempio che nella vita,

malgrado le avversità, non bisogna mollare mai”.