"Vogliamo un rientro in sicurezza": appello degli studenti del Giordano Bruno, pronto il sit-in - Terzo Binario News

“Aule gelide e mezzi che non rispettano le norme anti-Covid: non sono quello che noi riteniamo un rientro in sicurezza. Nel nostro istituto, ovvero il Giordano Bruno di Roma, stiamo scioperando dalla presenza dal 18 gennaio e mercoledì 20 faremo un sit-in davanti la nostra scuola perché vogliamo essere ascoltati”. Questo l’appello di alcuni studenti a poche ore dall’iniziativa in programma di fronte al plesso.

“Gli autobus non rispettano la capienza indicata, noi studenti stiamo stravolgendo la nostra routine con orari 10-16 che ci sono stati imposti e non ci permettono un adeguato sviluppo della nostra già carente vita sociale. Noi vogliamo tornare a scuola in sicurezza, ma non per questo dobbiamo rinunciare a quel poco che ci resta della normalità che vivevamo prima della pandemia”.

“Verremo anche privati dalla possibilità di poter mangiare un pasto caldo per pranzo, dal momento in cui mangeremo seduti al nostro banco con pasti ridotti a causa del tempo che abbiamo a disposizione”.