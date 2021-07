“Vivi il Castello delle Meraviglie”, gli spettacoli del fine settimana - Terzo Binario News

La rassegna dei fine settimana al Castello di Santa Severa organizzata dall’Associazione Culturale Zip Zone, giunge al suo quinto appuntamento nel suggestivo spazio della Spianata dei Signori con gli spettacoli di “Vivi il Castello delle Meraviglie”, la rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella.

Dopo aver portato musica, teatro e comicità sul suggestivo palco vista mare del Castello, l’appuntamento dell’ultimo weekend di luglio è una celebrazione dell’arte del corpo, circense e di strada, per far sognare e divertire grandi e bambini. I protagonisti assoluti saranno Daniele Antonini, Clown, Giocoliere, Maestro di Teatro Fisico e Circo per bambini ed adulti, Direttore Artistico, Scrittore, Organizzatore di Eventi e Team Building, con il suo spettacolo di manipolazione di bolle di sapone “BIG BABOL CIRCUS”, venerdì alle ore 21.00.

Mentre sabato, sempre alle ore 21.00, inizierà “HOP HOP”, lo spettacolo su arti circensi, clownistica, verticalismo e manipolazione “d’autore” a cura di Simone Romanò, pluripremiato artista di strada che ha portato i suoi spettacoli in tutto il mondo. Lo spettacolo verrà anticipato dalle note del trombettista jazz cubano Miguel Jimenez Diaz, che suonerà nella Spianata dei Signori a partire dalle ore 18.30.

Come ogni fine settimana, le attività del castello inizieranno dal tardo pomeriggio e le attività pre-serali del quinto appuntamento di Weekend al Castello saranno quasi tutte dedicate ai bambini che venerdì alle 18.30 avranno la possibilità di partecipare al Laboratorio di arti circensi e giocoleria curato dallo stesso Daniele Antonini. Mentre sabato, sempre alle 18.30, torneranno i CARTONI ANIMALI, il laboratorio pittorico a cura delle Officine Perfareungioco. Entrambe le attività sono gratuite con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti. Per prenotazioni: weekendalcastello@gmail.com

Come sempre, fin dalle prime ore del pomeriggio sarà possibile rilassarsi nell’area ristoro prendendo un aperitivo all’ombra del castello o mangiare una pizza al fresco, in attesa che si accendano le luci del palco. L’accesso a questo spazio è sempre libero fino a 30 minuti prima dell’inizio degli spettacoli, durante i quali l’area sarà riservata ai possessori di biglietto.

I biglietti per entrambi gli spettacoli sono acquistabili alla biglietteria del castello tutti i weekend nella fascia oraria pre evento 19.00-21.00, oppure in prevendita sul sito: https://www.diyticket.it/locations/383/castello-di-santa-severa

INFO EVENTO

Venerdì 30 luglio

PRE SERATA LABORATORIO DI ARTI CIRCENSI E GIOCOLERIAA cura di Daniele AntoniniInizio alle ore 18:30Ingresso libero con prenotazione obbligatoria: weekendalcastello@gmail.com EVENTO BIG BABOL CIRCUS a cura di Daniele AntoniniInizio ore 21.00Accesso alla spianata ore 19.00 BIGLIETTO 5€ + d.d.p.Acquistabili alla biglietteria del castello tutti i weekend nella fascia oraria pre evento 19.00-21.00oppure in prevendita sul sito: https://www.diyticket.it/events/Teatro/4784/big-babol-circus-a-cura-di-daniele-antonini

Sabato 31 luglio

PRE SERATA CARTONI ANIMALILaboratorio pittorico per bambini a cura di Officine PerfareungiocoInizio ore 18:30 – Ingresso libero prenotazione obbligatoria a weekendalcastello@gmail.comMIGUEL JIMENEZ DIAZHappening Musicale Prenotazione obbligatoria: weekendalcastello@gmail.comInizio ore 18:30

CONCERTO HOP HOP – Circo di StradaInizio ore 21.00accesso alla spianata ore 19.00 BIGLIETTO 5€ + d.d.p.Acquistabili alla biglietteria del castello tutti i weekend nella fascia oraria pre evento 19.00-21.00 oppure in prevendita sul sito:https://www.diyticket.it/events/Teatro/4763/hop-hop-spettacolo-di-circo-di-strada

Tutte le attività, serali e preserali, saranno organizzate nel rispetto e compatibilmente con le misure del piano di sicurezza anti-Covid e le relative ed eventuali disposizioni sul coprifuoco in vigore nel periodo della rassegna.

Per consultare l’intera programmazione dei Weekend al Castello e del Castello delle Meraviglie: http://www.castellodisantasevera.it/evento/programma-eventi-estivi-vivi-il-castello-delle-meraviglie/

Per ulteriori informazioni:

Contattare l’organizzazione al numero 06 04 06

Inviare un email a weekendalcastello@gmail.com