Vivi il Castello delle Meraviglie, a Santa Severa spazio per i bimbi - Terzo Binario News

Domenica presentazione per “Il mistero di Pyrgi – avventura tra gli Etruschi”

Nell’ambito di Vivi il Castello delle Meraviglie, rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata da LAZIOcrea, che propone un ricchissimo calendario di appuntamenti da maggio a settembre nella meravigliosa ambientazione del Castello di Santa Severa, l’attesissimo incontro con Chiarastella Campanelli, autrice del libro illustrato per bambine e bambini “Il mistero di Pyrgi – avventura tra gli Etruschi” (6+): una storia che ci condurrà per le strade della cittadina che fu l’antico porto di Caere (oggi Cerveteri), nei suoi splendidi templi, nelle taverne, alla scoperta di un antico mistero…

Il libro, splendidamente illustrato da Chiara Bongiovanni e pubblicato nella collana Dalia ragazzi, si inserisce perfettamente nella linea editoriale della casa editrice Dalia, orientata da sempre a sollecitare l’interesse dei piccoli (e non solo) nei confronti del nostro straordinario patrimonio storico e artistico, attraverso una narrazione emozionante, in equilibrio tra Storia e fantasia.

“Il mistero di Pyrgi – avventura tra gli Etruschi”

Una nave etrusca solca il mare ancora tumultuoso dopo una terribile tempesta; finalmente appare la costa e subito la città di Pyrgi con i suoi magnifici templi. A prua c’è Servio, un marinaio che scruta l’orizzonte e che ancora non sa che nel suo futuro c’è un tesoro di inestimabile valore: le tre lamine d’oro di Pyrgi.

Una storia tramandata di generazione in generazione, raccontata alla piccola Asia da sua nonna in riva al mare, ci porterà tra le strade della cittadina che fu l’antico porto di Caere (oggi Cerveteri). Con Servio entreremo negli splendidi templi, nelle taverne, scopriremo i caratteri del misterioso alfabeto etrusco e vivremo un’avventura che potrebbe cambiare il corso della storia…

“Guarda fin dove i tuoi occhi si perdono nel blu e immagina… Immagina la vita al tempo degli antichi Etruschi.”

Domenica 19 settembre, ore 18

Castello di Santa Severa – Medcafè, Giardino dei libri

“Il mistero di Pyrgi – avventura tra gli Etruschi”

di Chiarastella Campanelli, con le illustrazioni di Chiara Bongiovanni

Ingresso libero fino a esaurimento posti

SFOGLIA IL LIBRO AL LINK: https://www.daliaedizioni.it/landing-il-mistero-di-pyrgi/

Autrice: Chiarastella Campanelli

Illustratrice: Chiara Bongiovanni

ISBN: 978-88-99207-50-2

Numero pagine: pp. 64

Genere: Narrativa illustrata per bambini (6+)

Formato: 16×23 cm

L’AUTRICE

Chiarastella Campanelli è nata e vive a Roma. Nel 2004 si è laureata in Scienze politiche, specializzandosi nell’area del Medio Oriente. Ha vissuto due anni in Egitto dove ha conseguito un baccalaureato in Lingua Araba e Islamistica, portando contemporaneamente avanti la scrittura e la fotografia, collaborando con varie testate italiane e locali come “Ansa”, “Exibart”, “Undo.net” e “Cairo Magazine”. Dal 2008 al 2018 ha occupato la posizione di Direttrice editoriale per la casa editrice il Sirente, curando due collane editoriali dedicate alla letteratura araba e migrante. Nel 2019 ha pubblicato il suo primo racconto Margherita dagli occhi azzurri in una raccolta per bambini per Il Sirente frutto di un progetto svolto in collaborazione con una scuola steineriana di Roma.

L’ILLUSTRATRICE

Chiara Bongiovanni, Illustratrice per passione e formazione, in ambito scolastico conduce laboratori espressivi e percorsi di lettura con i bambini e incontri/corsi di formazione con educatori e genitori. Collabora con diverse case editrici, compagnie teatrali e associazioni, intrecciando grafica e illustrazione. Ha illustrato il silent book Guarda Guarda (Carthusia) e ha progettato e illustrato il kit didattico delle opere liriche Il flauto magico, Il Rigoletto, Il barbiere di Siviglia e La Traviata (Europa InCanto). È co-fondatrice e art director della casa editrice indipendente Pulci Volanti, per cui ha progettato e illustrato Incerti Amori e Dimmi.