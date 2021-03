“Oggi bandiere a mezz’asta davanti al comune di Ladispoli in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid.

Il 18 marzo è stato scelto perché era il giorno in cui a Bergamo i camion dell’esercito uscivano dalla città per trasportare le centinaia di bare coi morti in attesa di sepoltura e cremazione, un’immagine indelebile dei giorni più difficili della pandemia”.

Comune di Ladispoli