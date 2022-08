Viterbo, Santa Rosa: la ripartenza è anche per i dolci della festa • Terzo Binario News

Pane, biscotti e maritozzi. Gli artigiani CNA: “Ce li chiedono tutti, viterbesi e turisti”

C’è poco da fare: quando arriva Santa Rosa, ruota tutto intorno a lei.

Quando poi torna, dopo uno stop lungo due anni, si prende l’intera vetrina.



Come quella della Pasticceria Garibaldi, per esempio, che l’ha allestita

con i prodotti della festa e i bozzetti delle Macchine. Ma i dolci sono

protagonisti anche in nei forni e nelle pasticcerie degli artigiani CNA:

maritozzi, biscotti dei Facchini, pane di Rosa.

I primi ritornano facendo vivere ancora una tradizione che si era fermata

solo per il Covid. La ripartenza c’è pure qui, e che ripartenza: 250

maritozzi. Il Vapoforno in via Pasubio li sta preparando, come ogni anno,

per i Facchini. Eraldo e Stefano Costantini li consegneranno freschi,

appena sfornati, a tutta la formazione che porterà sulle spalle Gloria, la

Macchina di Santa Rosa. “Ce ne sono stati ordinati 250, ma ovviamente

chiunque può trovarli qui da noi. A ridosso della festa, sono molto richiesti.

Durante la pandemia non li avevamo più prodotti, ma ora riprendiamo”.

L’impasto è a base di uvetta, aromi e zucchero. Si tratta di una ricorrenza

che risale a decenni fa: una volta erano distribuiti dal forno che si trovava

in fondo alla salita di Santa Rosa, il Vapoforno l’ha rimessa in moto così

dal 1983.

Pane di Rosa e biscotti del Facchino, invece, per la Pasticceria Primavera,

in via Vico Squarano 81, e la Pasticceria Garibaldi, sull’omonima via

inclusa nel percorso della Macchina. “Pane e biscotto – spiega Alvaro

Gobattoni della Pasticceria Primavera – sono prodotti che ci chiedono

tanto i turisti quanto i viterbesi. Il pane è a base di pasta lievitata con

nocciole, mandorle, noci, uvetta e cannella. Il biscotto invece è una nostra

innovazione: ci sono cioccolato all’80 per cento, noci, farina di mandorla”.

La Pasticceria Garibaldi ha allestito l’intera vetrina sulla festa. “Il pane di

Santa Rosa – commentano – è tipico di questo periodo. E da qualche anno

produciamo anche i biscotti decorati che raffigurano i Facchini, in semplice

pastafrolla con decorazione in zucchero”. Il pane invece è a base di “farina

e uova, ma ci sono anche le nocciole dei Monti Cimini, uvetta e cioccolato

fondente. Va molto bene, lo vogliono assaggiare i viterbesi ma soprattutto

i turisti, incuriositi dalla vetrina: chiedono informazioni e lo prendono”.